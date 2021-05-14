台股盤中再震盪近400點 違約交割慘況恐延續

台股大幅重挫下，本周三及周四已有券商申報違約逼近億元，今(14)日大盤指數走高後又滑落，盤中高低差距近400點，可能又有投資人受傷，尤其人氣股的貨櫃三雄又亮燈跌停，券商後續申報違約交割金額備受矚目。

今日台股指數衝高到16,075點，但又持續下滑，陽明（2609）、長榮（2603）、中鴻（2014）、南紡（1440）等股盤中亮燈跌停，因一直是人氣股，這次急跌造成不少投資人慘遭套牢，尤其是以融資擴充信用者，雖知道企業基本面不錯，但股價重挫又捨不得賣之下，很可能遭到券商砍倉，違約慘況可能再度發生。

台灣證交所公告，券商本周三申報投資人違約買進、賣出合計總金額達9,664.3萬元，買賣相抵後為523萬元；5月13日申報違約金額也有9,000萬元，買賣相抵後金額為1,397萬元。