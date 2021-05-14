快訊

確診者足跡再添新竹熱門景點 內灣老街一早忙消毒

獨／高雄讀者爆料 妻子疑與確診者上課131人被載走隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

513大停電後綠能議題再受關注 太陽能股盤中齊漲

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
因高雄路北超高壓變電所故障造成興達電廠四部機組停機，全台昨天下午起分區停電，到晚上仍未恢復供電。圖為汐止街頭出現隔一條巷子一邊有電一邊停電的狀況。記者陳易辰/攝影
因高雄路北超高壓變電所故障造成興達電廠四部機組停機，全台昨天下午起分區停電，到晚上仍未恢復供電。圖為汐止街頭出現隔一條巷子一邊有電一邊停電的狀況。記者陳易辰/攝影

全台昨（13）日面對513全台大停電，綠能議題再受關注，由於政府近二年多來已積極推動太陽能發電廠建置，市場預期，未來不管是政府還是民間大型企業，都將更積極發展太陽能發電，受此情況激勵，再加上先前股價連續修正，今（14）日太陽能股出現強勁反彈，包括聯合再生（3576）、茂迪（6244）、元晶（6443）及達能（3686）等股，盤中均一度攻上漲停板。

近幾年來，台灣持續面臨能源政策轉型，外界針對廢核、拒火力發電、甚至對三接外推案也有抗議情況，因此，綠能仍是目前政府和民間相對較具共識的能源轉型方向，而昨日出現全台停電的情況之後，市場預期未來政府推動太陽能等綠能的動作勢必更加積極，也激勵今日太陽能股股價表現。

在未來產業前景可望持續看好，再加上本周以來，太陽能股短線跌幅已深之下，今日早盤太陽能股中，包括聯合再生、茂迪、元晶、達能及國碩（2406）均一度攻上漲停板，另外，安集（6477）、太極（4934）盤中股價也一度上漲約9%，新晶投控（3713）則是上漲5%左右，整體太陽能股今日表現相對強勢。

太陽能業者表示，國內目前的能源提供，除了台電之外，太陽能發電是惟一能夠分散供電來源的方式，近幾年來，不少大型企業、政府公家單位、學校等，都已提供屋頂建置自用的太陽能發電設備，目前在政府推動下，持續進行漁電共生、地面型等太陽能裝置，該名業者表示，若未來太陽能總發電量如計劃來到20GW，這些發電的裝置是遍布全台的，對民生或少數企業用電的衝擊，將較昨日更為減少。

太陽能發電 綠能 供電

延伸閱讀

大停電=要核四、三接？ 藻礁聯盟：單一電網加大電廠惹禍

吃迴轉壽司遇停電 結帳時店員一句話讓她直呼「賺到了」

民進黨稱大停電非缺電導致 朱立倫：那蓋什麼三接外推

大停電交通號誌異常最嚴重 嘉義縣3起事故1人受傷

相關新聞

防疫概念股短多下車 檢測股、口罩股早盤回吐漲幅

衛福部部長陳時中指出染疫個案間有「人跟人的連結」，可能為同一群聚案，由於疫情升到三級警戒的可能性降低，使防疫概念股早盤幾...

513大停電後綠能議題再受關注 太陽能股盤中齊漲

全台昨（13）日面對513全台大停電，綠能議題再受關注，由於政府近二年多來已積極推動太陽能發電廠建置，市場預期，未來不管...

跨越萬六關卡 大盤開高走高漲逾400點

台股今(14)日開高走高，在台積電（2330）領軍之下，早盤大漲逾400點，重返萬六點關卡。

鴻海下午法說+美國製造電動車 早盤集團股價先動

鴻海（2317）將於今（14）日將舉辦法說會，市場靜待其首季獲利表現，不過鴻海股價今日早盤止跌，股價先漲2.5%，同期集...

國巨買回庫藏股激勵早盤股價漲停 帶動被動元件股漲勢

被動元件股龍頭國巨（2327）昨（13）日宣布將執行庫藏股買回，預計買回4000張，在公司力挺自家股價，再加上今（14）...

台股開盤漲149點 台積電上漲9元

台股今(14)日開盤15,819.24點，上漲149.14點；台積電（2330）開盤556元，上漲9元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。