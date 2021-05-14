513大停電後綠能議題再受關注 太陽能股盤中齊漲

全台昨（13）日面對513全台大停電，綠能議題再受關注，由於政府近二年多來已積極推動太陽能發電廠建置，市場預期，未來不管是政府還是民間大型企業，都將更積極發展太陽能發電，受此情況激勵，再加上先前股價連續修正，今（14）日太陽能股出現強勁反彈，包括聯合再生（3576）、茂迪（6244）、元晶（6443）及達能（3686）等股，盤中均一度攻上漲停板。

近幾年來，台灣持續面臨能源政策轉型，外界針對廢核、拒火力發電、甚至對三接外推案也有抗議情況，因此，綠能仍是目前政府和民間相對較具共識的能源轉型方向，而昨日出現全台停電的情況之後，市場預期未來政府推動太陽能等綠能的動作勢必更加積極，也激勵今日太陽能股股價表現。

在未來產業前景可望持續看好，再加上本周以來，太陽能股短線跌幅已深之下，今日早盤太陽能股中，包括聯合再生、茂迪、元晶、達能及國碩（2406）均一度攻上漲停板，另外，安集（6477）、太極（4934）盤中股價也一度上漲約9%，新晶投控（3713）則是上漲5%左右，整體太陽能股今日表現相對強勢。

太陽能業者表示，國內目前的能源提供，除了台電之外，太陽能發電是惟一能夠分散供電來源的方式，近幾年來，不少大型企業、政府公家單位、學校等，都已提供屋頂建置自用的太陽能發電設備，目前在政府推動下，持續進行漁電共生、地面型等太陽能裝置，該名業者表示，若未來太陽能總發電量如計劃來到20GW，這些發電的裝置是遍布全台的，對民生或少數企業用電的衝擊，將較昨日更為減少。