鴻海下午法說+美國製造電動車 早盤集團股價先動

鴻海（2317）將於今（14）日將舉辦法說會，市場靜待其首季獲利表現，不過鴻海股價今日早盤止跌，股價先漲2.5%，同期集團的面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺（4961）股價已大漲9.3%、股價逼近漲停，集團的工業電腦廠樺漢（6414）今日股價也率先反應，大漲超過5.5%。

鴻海今日盤中高點來到每股106.00元，針對第二季營運，外資預估本季鴻海營收約季減8%、但可望年增約9-10%，約在1.23兆元，且獲利表現如毛利率、營益率、EPS等表現可望優於首季。鴻海4月營收5004.91億元，月增13.4%、年增31.4%；累計今年前4月營收1.84兆元，年增40.7%，同步創同期新高紀錄。

此外，鴻海今日也宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」(Personal Electric Automotive Revolution)專案，攜手打造劃時代的電動車產品。在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案，並且分享成果。基於MIH平台架構上，Fisker和鴻海共同開發「FP28」輕量化平台，結合雙方的技術專長投入PEAR專案以及未來其他潛在車款。值得注意的是，PEAR專案所推出的新級距車款售價，不包含補貼將會低於3萬美元（約新台幣84萬元）。

工業電腦大廠樺漢今日也將舉辦線上法說會，昨日公告第一季財報，雖然子公司瑞祺電（6416）、帆宣（6196）獲利雙雙下滑，但樺漢稅後純益1.97億元，仍年增5.7%，每股純益 2.06元，略低於去年同期的2.24元與去年第四季的3.81元。

樺漢第一季營收201.91億元，季減23.9%、年增13%；毛利率23.6%，季增2個百分點、年減1.9個百分點；營益率3%，季減1.5個百分點、年減0.5個百分點；稅後純益1.97億元，季減43.7%、年增5.7%，每股純益2.06元。