國巨買回庫藏股激勵早盤股價漲停 帶動被動元件股漲勢

被動元件股龍頭國巨（2327）昨（13）日宣布將執行庫藏股買回，預計買回4000張，在公司力挺自家股價，再加上今（14）日台股大盤反彈助攻，早盤國巨股價即攻上漲停板，並帶動被動元件股整體表現。

國巨股價自本周一（10）日高點540元，在美股走弱、台股連續重挫下，國巨股價最深跌到昨日低點393.5元，短短四個交易日，短線跌幅多達逾27%，國巨昨日因而宣布執行庫藏股買回。

國巨公告，擬自 5 月 17 日至 7 月 16 日，自集中交易市場買回 4000 張庫藏股，每買回價格區間 409.5-655 元，股價低於區間價格下限，將繼續買回，這也是國巨在 2018 年 7 月中以後，近 3 年再度實施庫藏股。

在買回庫藏股的激勵下，早盤國巨股價跳空開高後一路直奔漲停板450元，盤中雖未能鎖住漲停價，但漲幅仍達8至9%左右，同時，在國巨大漲下，也帶動被動元件相關個股走勢，其中，同屬國巨集團旗下的凱美（2375）、被動元件上游的導電漿大廠勤凱（4760）也雙雙一度攻上漲停板，另外，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）等股盤中一度上漲逾4%，其餘被動元件股也都是上漲表現。