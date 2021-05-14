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台股開盤漲149點 台積電上漲9元
台股今(14)日開盤15,819.24點，上漲149.14點；台積電（2330）開盤556元，上漲9元。
台股開盤後的強勢股為：陽明（2609）、長榮（2603）、中鋼（2002）、台積電、群創（3481）、國巨（2327）等股。
昨日美股表現回神，恐慌指數 VIX 回落，終場四大指數全面收漲，漲幅介於0.72%~1.50%之間。台積電 ADR上漲 0.42%；日月光（3711） ADR大漲 5.82%。
群益投顧表示，昨日鋼鐵、航運補跌後開始降溫，電子資金比重回溫至53%，可望出現反彈。近期盤勢震盪劇烈，要確認大盤正式落底還須一段時間觀察。跌深加上法人買超的電子、傳產股反彈空間較大，以搶反彈操作因應。部分資金可轉進生技股避險，反彈降低整體資金水位、嚴守停損停利。
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