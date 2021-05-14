台股開盤漲149點 台積電上漲9元

每年的五月，在季節節令上，我們常說「五窮六絕」，歐美在投資上也有「Sell in May」（賣股在五月）的說法，這是因為五月通常是產業淡季，而此時是企業公布首季財報的日子，也是投資人檢視股價是否合理的一個關鍵時刻，最近我常提醒大家要「秤秤個股斤兩」，就是在提醒大家手上持有的個股在季報揭露的時刻，是否撐得住股價？尤其是經過第一季市場常說的「作夢行情」，此時業績端出來，股價終究要「醜媳婦見公婆」。

2021-05-14 08:19