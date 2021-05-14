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512台股被血洗，創下史上盤中最大跌點！股市大戶：台積電投資價值浮現啦

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
台股5月12日創下盤中跌1417點，為史上最大跌點。記者余承翰／攝影
台股5月12日創下盤中跌1417點，為史上最大跌點。記者余承翰／攝影

摘要

1. 受美股大跌和台灣疫情升溫影響，台股連兩天暴跌，5月12日更創下盤中跌1417點，為史上最大跌點。

2. 資深股市投資人認為，經濟基本面前景不變，市場資金依然充沛，此刻「築底」其實有助買點浮現。

2021年5月12日，台股盤中一度崩跌1417點，創下歷史上盤中最大跌點。國內疫情升溫，前一天美股又因通膨疑慮大跌，導致台股接連兩天殺聲不斷，就連先前有撐的金融和傳產都倒地。

股市漲漲跌跌，原本是很正常的事，但如果過度上漲或是暴跌，往往背後都有原因。前陣子我一再提醒各位要留意，居高思危，降低持股比重，空出現金，現在已經有這個味道了。

漲多就是最大的利空，這是呼應之前的情況；國內疫情的蔓延也是造成投資大眾恐慌的最主要原因。先前傳統產業股價過度火熱，部分偏離基本面，原本就有向下修正的空間。

後市怎麼看？

1、疫情不影響基本面，影響情緒面。

2、高科技股和傳產同步修正，前者股價「修正」更深。我要再次說，基本前景沒有改變，重挫後，投資價值就浮現了。

3、資金充沛，景氣不錯，皆足以支撐大盤。至於疫情則要再觀察一至二周，只要不失控，股市很快就會落底，甚至修正速度加快，更有效率築底。

別人樂觀，我們悲觀；別人悲觀，我們樂觀！我認為可以好整以瑕，挑肥揀瘦，尤其是像台積電這樣的優良企業，更是很好的投資機會，預料本月底就會出現像樣的行情。

現階段稍安勿躁，別再出現去年那樣的「後悔」情況，機會是留給準備好的人，不用過度擔心的！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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