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MSCI調降台股權重 金管會估外資流出173億影響不大

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

台股MSCI全球新興市場指數連續九個季度遭調降權重，將在5月27日生效。金管會今（13）日喊話，希望投資人對台股要有信心，因觀察近三年每次MSCI調整權重的生效日，與當天股市狀況並沒有「絕對關係」。

金管會估計此次MSCI調降台股權重，估計流出6.14億美元、約新台幣173億元，占外資持有比重占比僅有0.07％，比重並不大。

金管會證期局副局長郭佳君指出，台灣股票市場資本流動性不錯，公司治理健全，法規明確透明度高，公司財務資訊揭露充分、完整度高，對外資有一定吸引力。

根據金管會統計，外資持有台股市值比重42％，郭佳君認為，MSCI調降台股權重，雖然有一些些影響、但也只是短期性，認為外資長期是看資本市場基礎、產業與經濟發展狀況等基本面。

MSCI調降台股權重，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.21％下調至13.95％、調降0.26個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.02％下調至15.72％、調降0.3個百分點；「MSCI全球市場指數」權重下調至1.81％、調降0.01個百分點。

以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股近9次遭MSCI調整連續下調權重，最新權重將在5月27日收盤生效。

MSCI 台股 新興市場指數

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