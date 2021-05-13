快訊

513大停電影響逾1000萬戶次 台電公布第五輪限電時間

北市興華國小變電箱傍晚起火冒煙 數十名師生已疏散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資賣超226.69億 賣超中鋼27,431張、連三賣

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超226.69億元，賣超前十大個股中以金融股6檔最多，為最大提款族群，賣超個股最高的則是中鋼（2002）、賣超27,431張，連三賣。 本報系資料庫
外資賣超226.69億元，賣超前十大個股中以金融股6檔最多，為最大提款族群，賣超個股最高的則是中鋼（2002）、賣超27,431張，連三賣。 本報系資料庫

台股（13）日收15,670.1點，三大法人賣超261.04億元，其中外資賣超226.69億元，賣超前十大個股中以金融股6檔最多，為最大提款族群，賣超個股最高的則是中鋼（2002）、賣超27,431張，連三賣，但相較於外資賣超，投信則是從4月7日以來，連續26個交易日買超中鋼。

台股今日收跌232.27點，盤中高低點差663點，三大法人合計賣超，除了外資大賣超之外，投信買超6.59億元，自營商賣超（合計）40.94億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是中鋼、元大金（2885）、新光金（2888）、開發金（2883）、中信金（2891）、聯電（2303）、英業達（2356）、國泰台灣5G+、台新金（2887）、國泰金（2882）等；賣超前十大中金融股占6檔，成為外資大提款機，電子股2檔，傳產股1檔。

外資今日賣超冠軍為中鋼，賣超27,431張，其次是賣超元大金21,750張、賣超第三大是新光金，賣超17,635張。

外資今日買超前十大個股依序是華航（2610）、陽明（2609）、友達（2409）、期富邦VIX（00677U）、群創（3481）、華新（1605）、台聚（1304）、萬海（2615）、鴻海（2317）、榮運（2607）等；外資單日買超冠軍為華航，買超33,007張，其次是買超陽明19,450張，買超第三大為友達，買超17,740張。

外資買超前十大個股中，傳產股占6檔，其中有4檔運輸股，電子股則有3檔，其中面板雙虎全入列。

外資 個股 台股

延伸閱讀

中鋼6月盤大漲8%、後市續強 鋼鐵股全面受惠

中鋼6月內銷月盤基價平均調幅8.0%

高鋼價時代來臨？鋼鐵變稀缺 揭露中鋼「煉鋼不排碳」的祕密武器

陽明EPS 7.49元 稱冠同業

相關新聞

疫情警戒第3級股東會怎麼辦？金管會：3原則擬新措施

近兩天本土案例暴增，隨時可能進入疫情警戒第三級，但依疫情指揮中心公布的「疫情警戒標準及因應事項」，升到第三級室內僅限5人...

外資賣超226.69億 賣超中鋼27,431張、連三賣

台股（13）日收15,670.1點，三大法人賣超261.04億元，其中外資賣超226.69億元，賣超前十大個股中以金融股...

萬六得而復失台股收跌232.27點 三大法人賣超261.04億

台股今（13）日震盪，盤中雖企圖翻紅，一度拉升至16,031.93點，可惜在賣壓仍重下，終場以15,670.1點作收，下...

一輩子未見的超級大跌 謝金河：台股還有這個大挑戰

財訊傳媒董事長謝金河今天在臉書貼文指出，在資本市場行舟，每一個人都要面對「無知，貪婪與恐懼」的試煉。台股經歷511的652...

台股盤中震盪663點 終場跌232點收在15,670點

今（13）日亞洲股市走低，台股持續弱勢表現，指數開低走高，雖然跌幅收斂，但終場仍下跌232點，收在15,670點，成交量...

失控性殺戮！謝金河：台股暴跌不是壞事 關注首季財報讓基本面說話

在資本市場行舟，每一個人都要面對「無知，貪婪，與恐懼」的試煉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。