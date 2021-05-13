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外資賣超226.69億 賣超中鋼27,431張、連三賣
台股（13）日收15,670.1點，三大法人賣超261.04億元，其中外資賣超226.69億元，賣超前十大個股中以金融股6檔最多，為最大提款族群，賣超個股最高的則是中鋼（2002）、賣超27,431張，連三賣，但相較於外資賣超，投信則是從4月7日以來，連續26個交易日買超中鋼。
台股今日收跌232.27點，盤中高低點差663點，三大法人合計賣超，除了外資大賣超之外，投信買超6.59億元，自營商賣超（合計）40.94億元。
統計外資今日賣超前十大個股依序是中鋼、元大金（2885）、新光金（2888）、開發金（2883）、中信金（2891）、聯電（2303）、英業達（2356）、國泰台灣5G+、台新金（2887）、國泰金（2882）等；賣超前十大中金融股占6檔，成為外資大提款機，電子股2檔，傳產股1檔。
外資今日賣超冠軍為中鋼，賣超27,431張，其次是賣超元大金21,750張、賣超第三大是新光金，賣超17,635張。
外資今日買超前十大個股依序是華航（2610）、陽明（2609）、友達（2409）、期富邦VIX（00677U）、群創（3481）、華新（1605）、台聚（1304）、萬海（2615）、鴻海（2317）、榮運（2607）等；外資單日買超冠軍為華航，買超33,007張，其次是買超陽明19,450張，買超第三大為友達，買超17,740張。
外資買超前十大個股中，傳產股占6檔，其中有4檔運輸股，電子股則有3檔，其中面板雙虎全入列。
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