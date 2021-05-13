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萬六得而復失台股收跌232.27點 三大法人賣超261.04億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（13）日震盪，盤中雖企圖翻紅，一度拉升至16,031.93點，可惜在賣壓仍重下，終場以15,670.1點作收，下跌232.27點，成交量5,682.8億元；三大法人賣超261.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超226.69億元，投信買超6.59億元，自營商賣超（合計）40.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.99億元，自營商（避險）賣超14.95億元。

台股今日以15,668.33點開低，最低曾下滑至15,368.54點，大跌533.83點，盤中高低點差663點，台積電（2330）、聯發科（2454）仍是收黑，但大立光（3008）、聯電（2303）、鴻海（2317）則是收紅，盤面上防疫相關概念股仍是人氣指標，指數盤中跌幅收斂，但尾盤再擴大，終場收15,670.1點，跌幅1.46%。

自營商 台股

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