台股盤中震盪663點 終場跌232點收在15,670點

今（13）日亞洲股市走低，台股持續弱勢表現，指數開低走高，雖然跌幅收斂，但終場仍下跌232點，收在15,670點，成交量達5,682億元。

今日早盤指數跌勢最大，一度大跌527點，來到15,368點，再度測試半年線支撐，隨後買盤進場逢低承接，拉抬指數數度回到平盤之上，一度站回16,000點，今日高低差距663點。

櫃買市場率先止跌回穩，在環球晶（6488）、世界（5347）、信驊（5274）帶動下，指數由黑翻紅，上漲1.88點，收在187.03點。

而人氣指標股出現買盤潰散，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、台玻（1802）都亮燈跌停；權值電子股的台積電（2330）、聯發科（2454）、國巨（2327）以及金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）都壓在盤下震盪。

展望後市，第一金投信建議，可觀察量價、籌碼、電子重回主流股等面項，再逢低進場布局：首先，交投降溫、價量背離風險消退，可待疫情擴大風險解除，量縮價穩及半年線未失守，再開始進場布局。其次，由於盤面投機風氣過盛，致使籌碼越來越混亂，若浮額未能有效沈澱，外資賣多買少，盤勢整理時間恐拉長，並讓大跌大漲的劇烈震盪現象不斷上演。

最後，自2月中回檔整理後，電子類股休息將近3個月了，並在860點附近形成短期M頭，表現相對弱勢。隨著傳產股炒作行情降溫，搭配第2季營運持續爆發，資金可望重回電子類股，屆時類股再次良性輪動，盤勢將有機會再次上攻17,000點。