國泰永續高股息ETF 每受益權單位實際配息0.25元

國泰永續高股息ETF（00878）迎來2021年第二次配息，今（13）日公告實際的配息金額，每受益權單位實際配發0.25元，以2021年5月12日收盤價17.92元計算，年化配息率約5.58%，除息日訂在5月18日，投資人最晚只要在5月17日前持有或申購，皆可參與本次配息。

台股截至昨(12)日，累積跌掉1,382.63點，回吐多達8%的漲幅，但根據Lipper統計，00878今年以來含息收盤價報酬率仍繳出12%的好成績，稱霸單純高股息型、ESG主題型ETF，彰顯高股息還要搭配ESG，不僅能有高股息，也能有效選出值得長期投資的績優好公司，對一般散戶來說，不僅每季領配息，還賺價差，打破高股息ETF只能放著領息而不能期待有好績效的刻板印象。

眼尖的投資人就會發現，這三天早已有投資人陸續加碼，逢低布局00878，近五日累積申購張數高達68500張，日均成交量高達4.8億元，顯示越來越多投資人認為一張僅不到1萬8千元的00878非常物美價廉，是最適合小資族逢低加碼布局，或是長期定期定額投資的存股好公司ETF。

進一步從00878成分股組成來探究其廣獲投資人認同的原因，00878是市面上唯一結合ESG與高股息的永續主題ETF，也是首創季配息機制的台股ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃。

00878追蹤國際具知名度、指數被廣為應用的指數編纂公司MSCI（明晟）所開發的臺灣永續高股息指數，嚴選30檔高殖利率、高ESG的績優好公司，這次的股災就驗證了其不單只具備抗震特性，也有擊敗大盤的實力。另外，00878持股產業較平均分散在電子56%、金融25%與傳產17%，是ETF產品中少見的完美結構，能隨著資金在類股間快速輪動，在不同階段跟隨輪漲，所以才最適合投資人長期投資，當成存股最佳選擇。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示， 00878有望成為今年配息金額成長最多的ETF，未來更將受惠於金融、傳產的類股輪動補漲行情，以及大盤反彈機會，想要完整參與00878每季配息及填息的機會，現在即可進場持有布局。