疫情之外 謝金河示警台股還有一個挑戰

財信傳媒董事長謝金河今（13）日以「恐懼的總和」為題在臉書發文表示，台股除了疫情告急的隱憂之外，還有另一個挑戰，就是通膨壓力升高，「市場最擔心的變成是聯準會的升息，漲多的科技股開始出現連環下挫的景象」。

謝金河表示，台股經歷511的652.48點大狂殺，12日再出現一波更大的殺戮，盤中一度大跌1,417.86點，這是一輩子投入巿場的人未見過的超級大跌景象，集中和櫃買市場成交量也創史上新紀錄。

謝金河說，台股兩個交易日狂殺，最大原因是疫情失控，社區感染出現，防疫等級升高，一定會影響經濟活動；股市累積巨大漲幅，「這時就會像戲院失火般，大家爭相逃竄，不小心就會出現人踩人的慘劇」。

他強調，疫情告急下，沒有人知道後續會發生什麼變化，這時無知、恐懼會讓股市出現失控性的殺戮；但除了疫情失控，謝金河說，台股接下來還有一個挑戰：通膨壓力升高。

謝金河指出，「12日美股大跌，是投資人看到美國4月CPI指數高達4.2%，從金融海嘯以來，美國設定一個通脹目標值2%，但CPI指數很少越過這個目標，現在跑出4.2%，市場最擔心的變成是聯準會的升息，漲多的科技股開始出現連環下挫的景象」。

謝金河把疫情最危急的印度股市走勢和台股放在一起比對發現，台股似乎比印度股市跌得更慘烈，可看出台灣投資人的反應快速；他強調，「這陣子市場充滿投機氣氛，股友社胡亂喊價，當沖熱度急遽升高，台股交易量頻創新高，很多小白殺進市場，大家根本不在乎基本面，只求賺快錢，市場上投機氣氛達到最高點」。

謝金河認為，「台股大漲後急遽拉回，疫情加重，給市場一個冷靜的機會，這不是壞事。接下來讓基本面說話，這兩天第一季財報全數揭露，跌下來的台股又會給大家帶來另一次機會」。