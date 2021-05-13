新聞解析／融資減肥清夠了沒?法人這麼看

台股接連兩個交易日大跌，尤其是昨日盤中出現前所未見的跌勢，一度重挫1,417.86點，融資餘額單日減少129億元，合計短短兩天融資減少326億元，到底融資減肥要到什麼程度才算是「清夠了」?法人雖有不同的看法，但認為大盤因此蘊釀反彈，建議這時候可以檢視持股，趁機檢好股票。

台股本周以來呈現下跌走勢，尤其是5月11日及12日的重挫，更是給投資人相當大的震撼，分別大跌652.48點及680.76點，尤其是13日盤中一度出現恐慌性的賣壓，大盤一度下探至15,165.27點，寫下盤中跌點歷史新高紀錄，融資也是連續大減。

統計近幾年融資單日減少超過百億元的情況並不多，去年有兩次，一次是3月19日，融資減少118億元，一次是3月13日，融資減少104億元；接下來就是近兩日的融資大減，昨日集中市場融資減少129億元，櫃買市場融資減少37億元，前一日集中市場及櫃買市場的融資分別減少126億元、34億元；合計兩天下來集中市場融資減少326億元，融資清夠了嗎?成為市場關注的重點。

日盛投顧總經理鍾國忠坦言，「融資清的不夠乾淨」，他解釋，今年來截至4月融資增加46%，增幅較大盤指數上漲兩成的幅度高，雖然近期指數修正與融資減少的幅度都約是一成，但從長期來看，融資增加的幅度仍然高於大盤指數的漲幅。

鍾國忠表示，短線上融資減少可能會偏重在融資使用率高的族群，例如近期強勢的面板股、貨櫃股等，持續面臨清融資的壓力；不過，從大盤13日表現來看，將呈現技術反彈的走勢，主要是修正近兩個交易日的跌幅。

他認為，即使大盤反彈，但未來還有幾個變數需要留意，包括疫情、第1季財報、台指期結算、520的總統談話等，都將影響大盤表現，預期可能在半年線附近整理；不過，鍾國忠強調，「漲時重勢，跌時重質」，目前是調節持股、挑好公司的時機，趁機檢好股。

證券分析師張陳浩則是認為，從比例原則來看，「融資清的蠻乾淨」，他表示，以前在台股日成交量2,000億元時，單日融資減少50億元、3天合計減少100億元，股市就會出現反彈，現在的成交量都爆增至7,000~8,000億元，已經不能用以往的經驗來看了，但是單日融資減少超過100億元的也不多見。

張陳浩說，上市櫃融資一天就減少超過160億元，融資殺太凶，加上前一交易日也是融資大減，造成今日早盤開低一度大跌逾500點，預估從今日到下周一，開盤第一盤都將面臨融資、違約交割回補的賣壓，早盤將會是相對低點。

張陳浩指出，台股今日蘊釀反彈，主要是因為連兩天大跌乖離過大、融資減少、外資昨日大回補期貨空單7,000口，三大法人賣超縮小；反彈先看季線，之後可能呈現橫向整理。

張陳浩表示，台股要再發動漲勢的時點可能落在7月時，除了有除權息的行情之外，電子新品也將陸續上市，將推升業績的表現，屆時有機會再往上攻，短線面臨修正壓力，但修正不能太多，以約修正15%至20%成較有利後市的盤勢。