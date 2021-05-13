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台股早盤震盪過大 網友哀號券商看盤系統當機

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
富邦證券看盤系統用戶／提供
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台股今（13）日大幅震盪，集中市場加權指數一度在42分鐘內拉高580.69點，指數由黑翻紅，但隨後元大、富邦等多家券商委託三竹資訊開發的手機下單看盤系統卻出現當機狀況，指數即時線型走勢「暫停呼吸」跑不出線，僅指數漲跌跳動，線型走勢消失26分鐘左右才恢復，讓上班時間利用手機看盤的投資人一片哀號。

新冠肺炎疫情拉警報，造成台股昨天恐慌性殺盤，投資人餘悸猶存，接著又看到美股又因物價指數上漲幅度超過市場預期，主要指數通通大跌，台股今天早盤最低殺到15,638.54點，大跌533.83點，鋼鐵、航運、紡織等類股跌幅慘重，後電子股率先反彈，指數在9時43分急拉至平盤以上。

日盛投顧表示，由於國內疫情升溫過快，引起市場恐慌，但台股已連日快速下殺，部分電子股乖離已經過大，建議不用過度追殺，但傳產個股則需看疫情變化應對。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，儘管疫情利空所帶來的情緒性賣壓，短線對於台灣經濟基本面看法並未改變，市場資金仍在台股各產業之間輪動，且相較於全球市場，台灣相對於其他亞洲各國，2021年度受外資券商獲利預期EPS上調幅度台灣是亞洲區最大，因此相對亞股、仍看好台股的後勢表現。但近日指數殺低，已經跌破60日均線(季線)，仍需一段時間整理消化。針對超跌的電子股而言，可趁機尋找績優且股價超跌個股，逢低介入。

元大證券看盤系統用戶／提供
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