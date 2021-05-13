日月光第二季營運仍旺 股價逆勢上揚力守百元

半導體封測大廠日月光投控（3711）今年以來營運展現成長力道，第二季的接單不僅能見度仍高，且目前產能也仍處於嚴重供不應求的情況，在第二季的接單及營運仍持續看好下，近日雖然台股指數連續重挫，日月光股價在今日跌破百元關卡之後，買盤進場轉趨積極，近日股價力拼守穩百元關卡。

去年底以來，由於晶圓代工產能供不應求，連帶也使得封測廠需求嚴重吃緊，日月光投控日前表示，半導體供應鏈仍吃緊，以目前的市況及接單情況來看，不僅打線封裝需求強勁，其他封裝包括扇出型封裝（Fan out）、凸塊（Bumping）與晶圓級封裝（WLP）等，訂單也都相當強勁，且價格持續正向，該公司看好第二季營運可望持續向上攀升。

市場法人也指出，日月光投控受惠打線封裝價格調漲、稼動率提升及匯率轉佳，因此，該外資預期日月光在封測的毛利率將升至25％，優於公司預期的約持平23.5％。

此外，由於去年第4季以來，打線封裝需求強勁，市場法人也認為，日月光投控正加快打線封裝產能擴增速度，目前預期今年將新增2,000至3,000台打線機，高於去年第4季時預期的1,800台，也將是營運成長動能。

受到後市基本面持續看好，雖然近期日月光股價隨台股大盤回檔，不過，今日早盤股價一度回檔至93元之後，買盤進場轉趨積極，股價隨即再攻百元關卡，盤中台股大盤指數仍是下跌表現，不過，日月光股價呈現逆勢上漲約3%，基本面支撐下，股價表現相對強勁。