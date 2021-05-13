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大盤重挫又震盪翻紅 法人三招教選股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照

台股今（13）日大盤因美股重挫及新冠肺炎疫情影響而震盪距劇烈，以及昨日仍有許多個股沒有打開跌停或有融資追繳壓力，因而早盤有融資斷頭壓力，但是今日天台股大盤跌幅應會縮小。

宏遠投顧副總陳國清說，因台股大盤及個股股價經過不理性急速殺盤及加速趕底，融資大降及清洗浮額可能也不會是壞事，可讓想上車的投資人上車，且台股大盤指數下跌較多，讓出較多的指數空間，未來台股大盤只要反彈跌幅的1/3到1/2就好，許多個股就會有很不錯的表現機會。

陳國清說，此時的選股方向，第一種可選護盤股，如台積電（2330）及聯發科（2454）昨日跌到518元及818元，還真的是一個很不錯的位置。

第二種選股方向則是選本波基本面最強勢的股票，例如，貨櫃航運股，透過這種急跌的洗盤，讓沒有信心的投資人下車，將來股價上漲且創新高的力道可能會更強，因為主角不會換人做。

第三種則是選股價跌很深、基本面獲利大好且本益比很低的股票，例如，面板股及驅動IC股，若能因昨日融資大減及今日早盤再下跌逼出融資進一步下降，因股價跌太深、籌碼乾淨及變輕了，將來反彈力道也會很強。

台股 個股 股票 台積電 航運股

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