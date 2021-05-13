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生技股防疫題材夯 這檔生技股開盤漲到熔斷

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
國內疫情拉警報，資金持續湧進生技股。示意圖／ingimage
國內疫情拉警報，資金持續湧進生技股。示意圖／ingimage

國內疫情拉警報，資金持續湧進生技股，今（13）日生技股再出現10檔漲停，興櫃股更是漲勢兇猛，其中國內基因檢測大廠金萬林（6645）因早盤再漲超過6成，觸動熔斷機制，暫停交易。另外，檢測相關的普生（4117）、博錸（6572）漲幅也超過5成。

疫情升溫，使生技及防疫題材概念股成為資金追逐標的，生技股中的金萬林是新冠檢測概念股，不僅產品符合國際核酸檢測規格，且有與國外合作設置機場檢測系統的經驗，可望成為本土疫情防疫的關鍵廠商。

普生目前主要訂單在海外，包括印度地區RT-PCR核酸試劑的大型政府標案、以及中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑的小量訂單持續出貨挹注，公司表示，將適當調配竹科廠生產效率，目前採取兩班生產人員輪班制，以提升整體產能稼動率，將不排除未來啟動三班制的可能性。

法人表示，一但國內疫情嚴峻，檢測產品勢必需求量爆增，加上這些廠商已有產品上市，且出口國際，會是這一波疫情下的受惠廠。

生技股

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