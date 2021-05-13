半導體股擔綱多頭 大盤跌幅收斂再站回季線
台股今（12）日開盤後仍繼續下挫，盤中跌到15,368.54點，重挫超過500點，也跌落季線。不過，多頭開始反撲，以台積電（2330）為主，將指數由低檔拉抬上來，開盤半小時，指數跌幅收斂，重新站回季線。
台股今日開盤指數15,668.33點，隨後又向下挫低，但買盤鎖定半導體股及權值股拉抬，包括：台積電、聯發科（2454）、聯詠（3034）、聯電（2303）、天鈺（4961）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）及中鋼（2002）等股。
分析師表示，今日期貨成為觀察指標，走勢引領現貨，大盤的個股則由跌深且籌碼相對穩定的半導體股為做多標的，是否有政府相關資金進場值得關注權值電子股走勢。
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