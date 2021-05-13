台股續挫 跌234點開在15,668點

美股開低走低，四大指數收盤全數下跌，壓抑今（13）日台指期壓在盤下震盪，台股開盤持續向下探，下跌234點，開在15,668點，而人氣指標股方面，陽明（2609）、長榮（2603）、中鴻（2014）、萬海（2615）、大成鋼（2027）、台玻（1802）等被打入跌停，帶動指數跌幅一路擴大，早盤再度回測半年線。

在美股方面，由於受到台灣半導體族群大跌的拖累，費半指數開盤即重挫超過2.2%，而且CPI數據高於預期，使得通膨疑慮揮之不去，加上前紐約行長的鷹派發言更引發Fed將提前緊縮的擔憂，近期表現良好的週期股也中箭落馬，拖累四大指數開低後一路下跌，盤中無明顯反彈力道。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌681.5點，或1.98%，收在33,587.6點；標普500指數下跌89.06點，或2.14%，收在4,063.04點；Nasdaq指數下跌357.74點，或2.67%，收在13,031.68點；費半指數下跌124.86點，或4.19%，收在2,851.14點。

展望後市，統一投顧認為，台灣突發性的本土疫情大爆發，造成指數連續重挫，打亂整個多頭節奏。不過，考量短期

指數急速下跌已達8%，且昨日留下長達737點下影線，顯示下檔逢低承接意願高。加上台灣經濟成長強勁，企業獲利持續上修，整體基本面無虞。但是本土疫情擴散的不確定因素以及今晨美股大跌，都將壓抑指數表現空間，建議檢視個股財報，擇優逢低承接，操作以業績成長及殖利率概念股，如：航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、金融等族群。