賣壓再添陰霾　4、5月股票申讓增溫　

報稅季登場，因應繳稅需要，大股東賣壓擴增，4月以來截至12日，上市櫃董監事、經理人等內部人，申讓持股已超過34萬張，總申讓金額逼近200億元、達197億元，申讓規模來到今年高峰。

其中，敦泰、永大、牧東等大股東，以鉅額逐筆交易申讓；陽明、精英、益航、康和證、廣華-KY、中再保、金居等，以一般交易申讓；盛群、亞弘電、百達-KY等，則洽特定人申讓；旭準以信託申讓；緯穎以贈與申讓。

今年台股多頭氣盛，指數從去年底封關14,732點，一路震盪向上，接連突破萬五、萬六、萬七，最高達17,702點，再創歷史新猷；部分大股東也趁股價漲升之際，相繼轉讓持股。

台新投顧副總經理黃文清表示，現階段因報稅季「賣股求現」或節稅、以及台股頻創新高、漲升幅度已大的交互影響，董監與大股東的持股轉讓張數與金額持續攀高，預期將邁入持股出脫密集期。

根據統計，4月以來至今，全體上市櫃大股東、與董監事申讓張數達34.1萬張，超越1月15.9萬張、2月13.7萬張；若以股票市價估算，4月至今總申讓金額197.6億元，預計至5月底，總申讓將達二、三百億元，來到今年高峰。

黃文清指出，申報所得稅季節即將到來，依據往年經驗顯示，公司大股東通常會在這段期間「賣股票換取現金」，用以繳稅需求，相對而言，也可能壓抑台股大盤或個股走勢。

加上台股今年以來漲幅已大，且近期外資買賣動態不定，大盤預期將處高檔震盪整理格局；時序進入5、6月後，因受報稅因素壓抑的機率升高、配合產業進入「五窮六絕」淡季，大盤資金動能可能下滑。

進一步觀察4月以來至今，大股東持股申讓持股的上市櫃企業，共約百家左右，集中在半導體、光電、網通、電腦週邊、零組件等電子族群，傳產分布在生技、營建、百貨、食品、航運、電機、鋼鐵、汽車、金融等。

其中，敦泰、永大、陽明、旭隼等，分別被申讓市值超過10億元；精英、百達-KY、盛群、緯穎、亞弘電、益航、金居、廣華-KY、康和證、牧東、台揚、環宇-KY、中再保、和康生等，被申讓市值則超過1億元。

統一投顧董事長黎方國認為，企業大股東與董監事，為繳稅需要而申讓持股求現，是現階段干擾台股表現的因素之一；預期等到6月底報稅旺季宣告結束後，大股東藉由申讓持股籌措現金的情況可望趨緩，壓力也將逐步減輕。