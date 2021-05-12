台股爆量長黑 權證卻交投大縮水

經濟日報 / 記者魏興中／台北即時報導

台股多頭大逃殺，衝擊12日指數連續第二天爆量長黑，摜破季線支撐。權證市場方面，則在投資人觀望卻步下，成交金額縮減至不及40億元、僅37.47億元，占大盤比重下滑至0.43%，創近三年新低。

統計12日權證市場的動態，權證成交總金額為37.47億餘元，較前幾個交易日都逾40億元明顯縮水；而台股集中與櫃買市場總成交金額為8,662億元。在權證成交金額萎縮、現貨成交金額擴增下，權證占比僅0.43%、創近三年新低。

權證發行商表示，台股近來震盪劇烈，尤其5月以來，經常單日波動達數百點。原本波動增大，對權證交投是正向的利多，不過近兩日由於指數一面倒重挫，偏空的新趨勢儼然成形，使得權證投資人反而暫時縮手觀望。

隨著台股拉回修正，也反映在權證市場認購與認售金額變化上。據統計，昨日認購權證總成交金額由前一日的逾40億元萎縮至28.42億元，認售權證成交金額則前一日的5.7億元暴增至9.05億元，認購售比值由7.16倍降至3.14倍。

而在市場熱門權證的表現方面，成交金額前十大的熱門權證中，認購權證占四檔，認售權證占六檔，六檔認售權證全為指數型商品，以連結標的來看，加權指數（IX0001）就占五檔，另一檔為元大台灣50，顯示市場避險氣氛濃厚。

而四檔熱門的認購權證，其連結標的分別為兩檔長榮、一檔友達、與一檔東洋，其中連結長榮的長榮永豐07購06，成交金額為1,880.2萬元，躍居市場最受歡迎的權證，顯見投資人擬趁長榮跌停回檔之際逢低透過權證搶短。

法人表示，近來台股震盪劇烈，短線行情似有翻空的跡象，使得權證投資買盤縮手觀望不前。值此時刻，建議投資人若對行情有看法，當然可挑選適當的權證順勢操作；但若不確定盤勢如何變化，則可透過「跨式交易策略」，不論多空均可獲利。

認售權證 台股

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