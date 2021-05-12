台股何時止穩反彈？投信法人提出兩大觀察點

台股盤中殺破千點，回測前波低點整理區間，所幸尾盤收長下影線，多方收復部分失土，投信基金經理人指出，台股的基本面不變，中長線仍有表現空間，惟短線籌碼凌亂，恐慌性賣壓加劇波動，後市則可觀察兩要點，一是當沖個股是否輪動，以確認籌碼沉澱，二是先前領跌的弱勢股是否回穩與反彈。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，由於台股今年以來漲幅一度高達近兩成，大漲後對利空反應敏感，加上當沖、融資比例過高，近期當沖成交金額持續佔整體成交量能逾四成之多，在籌碼面凌亂影響下，當利空訊息出現時，即造成盤中走勢震盪加劇，也反映在這兩天台股表現，投資市場心理層面所引發的恐慌性賣壓大於基本面利多。

葉獻文分析，事實上，台股基本面與企業獲利仍具高度動能，惟台股連兩日重挫後，因為短線籌碼面及技術面均偏弱，預期未見止穩訊號之前，市場震盪恐將持續，建議先視兩大觀察重點：

第一，前五大當沖個股是否輪動，目前當沖籌碼集中航運及鋼鐵等個股，待市場情緒冷卻，資金輪動至其他類股時，可視為籌碼面止穩跡象；第二，先前領跌的弱勢股是否回穩與反彈，是指數能否回升的關鍵，較佳的是先前領跌的IC龍頭股，已出現初步止穩跡象，若後續動能恢復，指數將能有進一步回升的機會。

至於投資人該如何操作？葉獻文認為，未來台股操作難度大增，由於盤勢需靠之前的領跌股止穩，配合傳產股當沖熱度降溫，投資人不妨以修正後且具基本面的科技股為主，待籌碼沉澱完畢後再視資金是否輪轉至傳產族群，重啟台股基本面良好的多方走勢。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，儘管疫情利空所帶來的情緒性賣壓，短線對於台灣經濟基本面看法並未改變，市場資金仍在台股各產業之間輪動，且相較於全球市場，台灣相對於其他亞洲各國，2021年度受外資券商獲利預期EPS上調幅度台灣是亞洲區最大，因此相對亞股，仍看好台股的後勢表現。

另外，由技術面來看，周書玄也提醒，因受到本土疫情不明原因確診個案上升，加上MSCI調降台股權重影響，近兩日加權指數殺低，已經跌破季線，加上成交量暴增至7,727億元，預估仍需一段時間整理消化，建議不妨先持續觀察國際疫情與台灣變化狀況。而針對超跌的電子股而言，可趁機尋找績優且股價超跌具投資價值浮現者，逢低介入。