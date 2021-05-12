台股再刷新天量 挫680點收15,902、留長下影線

台股今（12）日持續重挫，盤中一度暴跌1,417.86點，雖然午盤過後跌幅收斂，終場收盤仍重挫680點，創下史上第二大跌點紀錄，收盤指數為15,902.37點，成交量為7,727億元，再度刷新天量，呈現價跌量增，不過，大盤指數日K棒拉出長737點的下影線，仍為多頭留一口氣。

今日開盤後呈現小跌，多盤仍企圖拉回平盤之上，但賣壓沈重，10點45分過後更湧現大單瘋狂砍單，盤中指數最低跌到15,165.27點，重挫1,418點，盤中上市櫃股票跌停家數曾超過400檔，部分遭亂砍的個股出現護盤及搶短買盤，推升指數向上走揚，但仍跌破季線及「萬六」大關。

近日的人氣股出現買盤潰散，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、中鴻（2014）即第一銅（2009）都亮燈跌停；權值電子股的台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華邦電（2344）及國巨（2327），以及金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）都出現較大跌勢。

宏遠投顧副總陳國清表示，受疫情影響，淺碟型的台股受風吹草動，就自己嚇自己。但是，這樣的大跌方式，短線會有融資斷頭壓力，融資越高者越要小心。

陳國清認為，今日台股大盤曾暴跌超過1,400點，指數從近日最高點往大跌已超過2,000多點，但以這種急殺方式一次殺到底，也不見得是壞事；即使大盤仍有下跌空間，跌幅會縮小，且因加速趕底的急殺之後，會讓出較多的指數空間；未來台股大盤只要反彈跌幅的1/3到1/2就好，強勢股急跌之後的洗盤，將來反彈及上漲的力道只會更強而已，因為，主角不會換人。至於，跌很深的股票，會因融資大減，反彈力道也會很強。