快訊

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股再刷新天量 挫680點收15,902、留長下影線

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股在昨天重挫652點之後，今天仍受到疫情影響，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11點02分，在76分內，台股指數急殺930點，指數一度重挫超過1400點，位於101大樓的證交所也一度暫停開放，避免看盤的人群聚。記者邱德祥／攝影 邱德祥
台股在昨天重挫652點之後，今天仍受到疫情影響，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11點02分，在76分內，台股指數急殺930點，指數一度重挫超過1400點，位於101大樓的證交所也一度暫停開放，避免看盤的人群聚。記者邱德祥／攝影 邱德祥

台股今（12）日持續重挫，盤中一度暴跌1,417.86點，雖然午盤過後跌幅收斂，終場收盤仍重挫680點，創下史上第二大跌點紀錄，收盤指數為15,902.37點，成交量為7,727億元，再度刷新天量，呈現價跌量增，不過，大盤指數日K棒拉出長737點的下影線，仍為多頭留一口氣。

今日開盤後呈現小跌，多盤仍企圖拉回平盤之上，但賣壓沈重，10點45分過後更湧現大單瘋狂砍單，盤中指數最低跌到15,165.27點，重挫1,418點，盤中上市櫃股票跌停家數曾超過400檔，部分遭亂砍的個股出現護盤及搶短買盤，推升指數向上走揚，但仍跌破季線及「萬六」大關。

近日的人氣股出現買盤潰散，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、中鴻（2014）即第一銅（2009）都亮燈跌停；權值電子股的台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華邦電（2344）及國巨（2327），以及金融股的富邦金（2881）、國泰金（2882）都出現較大跌勢。

宏遠投顧副總陳國清表示，受疫情影響，淺碟型的台股受風吹草動，就自己嚇自己。但是，這樣的大跌方式，短線會有融資斷頭壓力，融資越高者越要小心。

陳國清認為，今日台股大盤曾暴跌超過1,400點，指數從近日最高點往大跌已超過2,000多點，但以這種急殺方式一次殺到底，也不見得是壞事；即使大盤仍有下跌空間，跌幅會縮小，且因加速趕底的急殺之後，會讓出較多的指數空間；未來台股大盤只要反彈跌幅的1/3到1/2就好，強勢股急跌之後的洗盤，將來反彈及上漲的力道只會更強而已，因為，主角不會換人。至於，跌很深的股票，會因融資大減，反彈力道也會很強。

台股 股票

延伸閱讀

台股大跌！國安基金密切關注

台股暴跌逾1,400點 法人：留意三大賣壓

台股暴跌破千點 失守萬六關卡、各大類股全面下挫

台股下跌、長黑回檔！謝金河：醜媳婦總要見公婆 接著該注意「這主題」

相關新聞

台股再刷新天量 挫680點收15,902、留長下影線

台股今（12）日持續重挫，盤中一度暴跌1,417.86點，雖然午盤過後跌幅收斂，終場收盤仍重挫680點，創下史上第二大跌...

台股驚心動魄99分鐘！下跌近1,418點 創史上最大跌點等三紀錄

台股昨（11）日重挫後，多方信心受到重擊、且台灣疫情出現擴散、基本面上5G手機下半年拉貨有疑慮，各方偏空消息匯集下，今（...

台股斷頭賣壓一度挫逾1400點 76分鐘狂殺930點

台股在昨（11）日重挫652點之後，今（12）日仍受到疫情影響，更重要的是，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11...

台股暴跌破千點 失守萬六關卡、各大類股全面下挫

台股今（12）日大盤又大跌1363點且跌破萬六關卡，加權指數的認售權證交易金額大幅增加。

融資賣壓湧現 台股重挫萬六關卡失守

今日台股再度出現重挫，大盤指數萬六關卡失守。

台股早盤一度跌逾200點 台積電開跌4元

台股今（12）日開盤16,515.88點，下跌67.25點，早盤一度跌逾200點，最低點為16,338.90點；台積電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。