台股驚心動魄99分鐘！下跌近1,418點 創史上最大跌點等三紀錄

台股昨（11）日重挫後，多方信心受到重擊、且台灣疫情出現擴散、基本面上5G手機下半年拉貨有疑慮，各方偏空消息匯集下，今（12）日台股歷經驚心動魄的99分鐘，指數從9點46分到11點25分之內，指數急殺1,387點，台股指數今日盤中最多下跌近1,418點，創下史上最大跌點的紀錄。

這個驚心動魄的99分鐘，共創下三大紀錄，包括史上最大跌點1,417.86點、史上最大跌幅8.55%以及最大市值蒸發近4兆元。

台股今日早盤在9點46分時，指數僅小跌約31點，指數仍在16,552點位置，不過，由於台股在昨（11）日重挫652點之後，台股多方信心已相當疲軟，多數資金採取觀望態度，若指數出現反彈則獲利了結出場，不料，指數出現下殺之後，引爆資金大逃殺的逃命潮，盤中指數最深下跌多達近1,418點，創下台股史上最大的單日跌點。

今日台股指數從9點46分到11點25分之內，指數急殺1387點，經歷台股史上最驚心動魄的99分鐘。市場分析師認為，主要是在台股多方信心潰散，不少預期資金短線極可能面臨斷頭賣壓的資金，在盤勢急殺下，選擇先前自我了結出場。

市場分析師表示，雖然昨日台股融資單日大減126億元，不過，融資水位仍在2,576億元，以長線來看，融資水位仍處於高水位。

此外，本波台股下跌以來，不少電子股都已領先修正，但是航運股及鋼鐵股則是到昨日為止，都仍在逆勢上漲，因此，今日的指數下殺是台股近期首見的傳產股大幅拉回，因此，市場分析師認為，以漲多傳產股拉回幅度及台股大盤融資水位來看，目前台股指數是否觸底仍未明確，建議投資人短線仍不適過度搶短。