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疫情恐慌氣氛蔓延！防疫概念股買盤起 零股增溫

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台股今（12）日重挫，盤中回測半年線支撐，盤面瀰漫恐慌氣氛，盤面間防疫族群表現相對強勢，主要因國內新增本土病例之中，部份感染源仍無法釐清，吸引資金流向防疫族群避險，帶動如：高端疫苗（6547）、南帝（2108）、台康生技（6589）、東洋（4105）、國光生（4142）等盤中零股成交量增，午盤前已超越昨日全日成交量。

法人提醒，雖然資金流向防疫族群避險，但目前防疫物資充沛，並且防疫產品銷售至全球，台灣疫情升溫對於業績面的激勵有限，因此僅能以題材面視之，短線參考技術面操作。

觀察今日盤中零股成交量前十名為：台積電（2330）、元大台灣50（0050）、鴻海（2317）、國泰台灣5G+、長榮（2603）、中鋼（2002）、陽明（2609）、元大高股息（0056）、聯電（2303）以及富邦台50（006208），成交量在50萬股以上，在對比昨日呈現量縮，顯示買盤明顯縮手。

零股

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