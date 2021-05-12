股民忙避險！元大台灣50反1量能破紀錄、衝台股第一

本土疫情再升溫，台股12日驚天爆，盤中一度重挫1,400點，市場買盤急避險帶動元大台灣50反1（00632R）交易量爆增，12點左右已累積83萬張巨量，刷新該ETF掛牌新紀錄，法人認為這凸顯投資人「很恐慌」。

元大台灣50反1目前成交量也躍居台股第一，原本交易量更大的群創（3481）、中鋼（2002）等熱門股，都因為相繼跌停使量能增加放緩，元大台灣50反1躍升人氣第一。而同為知名避險ETF的期富邦VIX（00677U）漲勢比反向ETF更大，但有下市疑慮，量能累積20萬張，暫未入列台股前十。

台股12日開盤再度跳水，受本土疫情消息衝擊，指數跌幅持續擴大，一連跌到900點、1,000點、1,100點，最大到1,400多點，創史上跌點紀錄。罕見的跌勢也讓投資人急忙避險，元大台灣50反1的量能飛快衝破80萬張，12點15時再達到83萬張；最大漲幅超過8%，交投熱度爆表。

值得注意該ETF盤中折價的時間長於溢價，元大投信盤中觀察，初級市場申購也沒有大幅增加，顯示多數投資人逢反彈減碼。法人認為，這可能來自台股過度恐慌，罕見的跌勢讓部分避險買盤先減碼頭寸，另外也可能是元大台灣50反1的籌碼本來就很多，造市籌碼充足，還沒有到要大量申購的情況。

若同步觀察正向的元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50（0050）等正向ETF，12日也爆波段大量，代表不少買盤逢跌加碼，對此法人分析，全球基本面雖無重大轉變，台股長線仍有機會彈升，但短線當沖、融資增加過快，盤面浮額充斥，還要時間清洗，建議搶短投資人不要重押，長線買盤也盡量分批。