盤勢震盪加大 法人：漲時重勢、跌時重「殖」

受美國科技股重挫影響，台股今(12)日電子股開低走低，金融、傳產亦面臨漲多回檔賣壓，加上台灣防疫升級，引發市場恐慌下，令台股連日重挫。

今日盤面僅零星紡織、航運等較高殖利率族群維持撐紅。國泰投信表示，本波受到原物料上漲，美國開始出現通膨隱憂及美債殖利率逐步走高的預期之下，連帶使得國際科技股出現修正走勢，在短線不確定性仍高下，能提供相對較高殖利率的族群，將較具備防護力。在台股震盪之際，擔憂個股風險的投資人，可尋找相關ETF做為資產配置選項。

觀察昨(11)日盤面表現，相對抗跌的族群包括近期即將配息的ETF，其中國泰永續高股息（00878）昨日下跌約1.35%，相較大盤3%以上的跌幅來得相對有守。根據公開資訊觀測站訊息，00878將於下周二(5月18日)進行今年第二次配息，預計每股配發股息約0.25元，依昨日收盤價約19元計算，年化配息率達約5.25%，為台股市場中於5月將進行配息的ETF中，年化殖利率最高的一檔，其上市以來，配息有漸入佳境的情況。

此外，00878今年以來迄昨報酬率達15.47%，漲幅除了優於加權指數上漲約11.28%的成績外，也是國內ESG主題ETF中今年以來報酬率相對最佳者，顯示投資人不僅有機會每季領息，也還有賺取價差的機會。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出，除了高殖利率外，00878屬於高股息投資理念再升級，持股不僅擁有高股息，也兼顧環境永續，根據MSCI ESG專家資料庫，其追蹤的MSCI臺灣永續高股息30指數，相較其他傳統的高股息指數，其投資組合的碳排放數字下降了18%以上。在全球減碳意識抬頭下，注重ESG的高股息企業，未來「低碳轉型」的風險較低，也將有利基金長期表現。

整體來說，00878有望成為今年配息金額成長最多的ETF，欲參與下周ETF除息的投資人，可在5月17日前買進持有或申購，即可參與這次配息。