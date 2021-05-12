台股大跌！國安基金密切關注

國內疫情愈來愈嚴峻，台股今天再度崩跌，盤中崩跌逾千點，僅防疫股一枝獨秀。財政部長蘇建榮今（12）日在立法院財委會表示，昨天台股重挫主要是受到美股科技類股跌及疫情影響，但成交量放大到8千多億元，台股動能是非常強，呼籲投資人做好風險控管。至於現在是不是國安基金進場護盤時機？他說：「我們會密切注意」，如果金融市場有失序的情況，必要時會召開委員會議。

立委林德福詢問，台股有什麼吸引力留住外資？蘇建榮在答詢時表示，台灣經濟基本面好，若國內疫情控制得宜，對整體經濟情況沒影響，仍有吸引外資的條件。

外界關切國安基金是否進場護盤，國安基金官員表示，國內疫情轉趨嚴峻，導致投資人恐慌，形成多殺多，但台灣經濟基本面仍強，呼籲投資人應冷靜，無須過度恐慌。國安基金會密切關注股市後續發展，如有必要、市場有失序之虞，會提前召開臨時委員會，決定是否進場，但現仍處於觀察期。

阮清華表示，由於導致投資人恐慌，造成多殺多賣壓。但從基本面來看，第一季經濟成長率8.16%，且進出口年增率2成，許多上市櫃公司獲利創新高，顯見台灣經濟基本面很好，至於疫情雖然轉趨嚴峻，但相信中央疫情指揮中心會妥善處理，投資人。