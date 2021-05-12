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台股暴跌逾1,400點 法人：留意三大賣壓

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股。記者曾學仁／攝影
台股。記者曾學仁／攝影

台股今（12）日11點過後湧現恐慌性賣壓，大盤指數盤中跌點超過1,400點，上市櫃公司跌停家數超過400家，市場瀰漫悲觀氣氛。法人說，要留意融資斷頭、當沖及基金贖回等三大賣壓。

昨日融資餘額減少126億元，但今日多檔個股跌停，鋼鐵、航運及面板股短線跌幅又大之下，更加重融資殺出的力道；此外，近期的大盤當沖比例超過四成，投資人還是想搶短線，但風險意識提高，一有風吹草動就砍持股，今日10點45分過後更見到當沖單的湧現。

今日盤中見到成交量較昨日增加卻下挫者包括：天鈺（4961）、晶豪科（3006）、敦泰（3545）、玉山金（2884）、台企銀（2834）及台積電（2330）等股。

法人說，除了融資多殺多及當沖停利、停損賣單出籠之外，基金投資人也有贖回動作，這種賣壓氛圍如未改善，近日盤勢仍會呈現不穩，雖然防疫股表現強勢，但也要提防投資人賣股變現或馳援其他重挫股的作法。

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