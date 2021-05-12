MSCI調降台股在新興市場權重 法人估資金流出這麼多

明晟MSCI資本11日美股盤後公布半年度指數權重調整報告，台股在在MSCI全球新興市場指數權重由14.21%下調至13.95%，調降幅度為0.26個百分點，相關調整27日盤後生效。富蘭克林證券投顧指出，預估台灣將有15.29億美元(折合新台幣約425億元)被動式資金流出。

明晟MSCI新興亞洲指數這次獲上調0.1個百分點至79.1%，其中，中國比重由36.3%上調至36.9%、上調0.6個百分點，台灣與南韓分別遭調降0.2個百分點至14.1%、13.6%。富蘭克林證券投顧指出，本次中國市場權重提升預估將吸引43.5億美元被動式資金流入，台灣與南韓預估將有15.29億美元與10.15億美元被動式資金流出，整體資金流動相比股市成交量均不顯著。