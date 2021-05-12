台股狂殺逾千點 財長蘇建榮：國安基金密切關注

台股狂殺千點，財政部長蘇建榮今（12）日中午受訪表示，可能是國內疫情變化，造成一些恐慌性賣壓，不過國內實體經濟還是不錯，國安基金密切關注，必要時會召開臨時國安基金管理委員會。

台股在昨（11）日重挫652點之後，今（12）日仍受到疫情影響，更重要的是，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11點02分，在76分內，台股指數急殺930點，指數短暫休息之後，一度重挫超過1,400點，分析師認為，短線盤勢仍未回穩，投資人不宜隨意進場搶短。

蘇建榮今日中午在立法院受訪表示，可能是疫情關係，造成一些恐慌性賣壓，實體經濟是還不錯，成交量也4、5,000億元左右，表示後面還是有人在接，應該是受疫情影響，國安基金會隨時關注，視情況必要時會召開臨時國安基金管理委員會。