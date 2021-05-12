快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股重挫逾1,400點 國安基金緊盯籲投資人要冷靜

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
國安基金官員表示，會持續密切注意台股發展，也呼籲投資人要冷靜。本報資料照片
國安基金官員表示，會持續密切注意台股發展，也呼籲投資人要冷靜。本報資料照片

台股指數昨（11）日重挫652.48點，收16,583.13點，今（12）日台股持續下跌，對此國安基金官員表示，會持續密切注意台股發展，也呼籲投資人要冷靜。

台股今日開低，大盤指數跌破萬六大關，9點46分到11點02分，在76分內，台股指數急殺930點，指數短暫休息之後，一度重挫超過1,400點。

國安基金官員表示，台股走跌主要是受到美股下跌，及國內疫情升溫的影響，國安基金會密切關注股市表現，若金融市場出現失序的情況，必要時會召開委員會議。

官員說，台灣第1季的經濟成長率達8.16%、進出口、上市櫃公司表現也相當良好，雖短期內股市跌幅明顯，不過是有一定的基本面支撐，也呼籲投資人要冷靜。

台股指數 國安基金

延伸閱讀

台股斷頭賣壓一度挫逾1400點 76分鐘狂殺930點

台股暴跌破千點 失守萬六關卡、各大類股全面下挫

台股下跌、長黑回檔！謝金河：醜媳婦總要見公婆 接著該注意「這主題」

美科技股跌勢縮小 法人：有助台股回穩

相關新聞

台股再刷新天量 挫680點收15,902、留長下影線

台股今（12）日持續重挫，盤中一度暴跌1,417.86點，雖然午盤過後跌幅收斂，終場收盤仍重挫680點，創下史上第二大跌...

台股驚心動魄99分鐘！下跌近1,418點 創史上最大跌點等三紀錄

台股昨（11）日重挫後，多方信心受到重擊、且台灣疫情出現擴散、基本面上5G手機下半年拉貨有疑慮，各方偏空消息匯集下，今（...

台股斷頭賣壓一度挫逾1400點 76分鐘狂殺930點

台股在昨（11）日重挫652點之後，今（12）日仍受到疫情影響，更重要的是，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11...

台股暴跌破千點 失守萬六關卡、各大類股全面下挫

台股今（12）日大盤又大跌1363點且跌破萬六關卡，加權指數的認售權證交易金額大幅增加。

融資賣壓湧現 台股重挫萬六關卡失守

今日台股再度出現重挫，大盤指數萬六關卡失守。

台股早盤一度跌逾200點 台積電開跌4元

台股今（12）日開盤16,515.88點，下跌67.25點，早盤一度跌逾200點，最低點為16,338.90點；台積電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。