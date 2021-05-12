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台股重挫逾1,400點 國安基金緊盯籲投資人要冷靜
台股指數昨（11）日重挫652.48點，收16,583.13點，今（12）日台股持續下跌，對此國安基金官員表示，會持續密切注意台股發展，也呼籲投資人要冷靜。
台股今日開低，大盤指數跌破萬六大關，9點46分到11點02分，在76分內，台股指數急殺930點，指數短暫休息之後，一度重挫超過1,400點。
國安基金官員表示，台股走跌主要是受到美股下跌，及國內疫情升溫的影響，國安基金會密切關注股市表現，若金融市場出現失序的情況，必要時會召開委員會議。
官員說，台灣第1季的經濟成長率達8.16%、進出口、上市櫃公司表現也相當良好，雖短期內股市跌幅明顯，不過是有一定的基本面支撐，也呼籲投資人要冷靜。
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