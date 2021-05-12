快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股崩跌逾千點 網友問：專心上班有幫助嗎？

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股連續重挫修正，今（12）日開低走低，盤中一度崩跌逾1,400點，創下史上盤中最大跌點紀錄，看的投資人膽戰心驚，網友在PTT看板發文請益，「行情至此對專心上班有幫助嗎?」，詢問「行情變這樣應該更能專心上班吧?」，網友則是回應「崩到失智」、「無限金錢融資，幾天趨近於0」、「搞不好老闆比員工沒心」，也有網友說，「存股族早就老神在在安穩上班」。

台股在國內疫情升溫下今日開低震盪走低，早盤以16,515.88點開低，電子股、傳產股齊弱，盤中一度下探至15,165.27點，大跌1,417.86點，創下史上盤中最大跌點，跌破半年線，盤面上一片慘綠，盤面上以防疫股表現最強勢。

網友今日在Stock看板以「行情至此對專心上班有幫助嗎?」發文表示，「行情大好時，有人想歐印甚至當全職投資人，現在好像比較少這種說法了，甚至公園啊紙箱徵求比較熱門，行情變這樣應該更能專心上班吧?」。

有網友說，「有喔，我就是」、「等一下要去求老闆給我加班」、「存股族早就老神在在安穩上班」；但也有網友說，「搞不好老闆比員工沒心」、、「老闆賠的比你多啦，怕啥」、「老闆剛剛開會表示再跌下去就要共體時艱了」、「漲我比較能專心，跌就有很多事可以做，因為這時候人反而是不理智的」。

有網友則以今日盤面亮點股來回應，「歐印美德醫，買樓101」、「歐印高端，財富自由的開端」、「美德醫帶大家去101喝咖啡看飛機」、「有阿，等崩到崩不下去可以加碼」、「今天大家撿鑽石還是撿到大便」、「不理智就會有很甜的東西出現」。

還有網友回應表示，「公司廁所等好久」、「廁所、吸煙室都好滿」、「沒有大家都在排廁所」、「斜眼看盤眼睛快脫窗」。

台股 存股

延伸閱讀

台股斷頭賣壓一度挫逾1400點 76分鐘狂殺930點

台股暴跌破千點 失守萬六關卡、各大類股全面下挫

台股下跌、長黑回檔！謝金河：醜媳婦總要見公婆 接著該注意「這主題」

美科技股跌勢縮小 法人：有助台股回穩

相關新聞

台股再刷新天量 挫680點收15,902、留長下影線

台股今（12）日持續重挫，盤中一度暴跌1,417.86點，雖然午盤過後跌幅收斂，終場收盤仍重挫680點，創下史上第二大跌...

台股驚心動魄99分鐘！下跌近1,418點 創史上最大跌點等三紀錄

台股昨（11）日重挫後，多方信心受到重擊、且台灣疫情出現擴散、基本面上5G手機下半年拉貨有疑慮，各方偏空消息匯集下，今（...

台股斷頭賣壓一度挫逾1400點 76分鐘狂殺930點

台股在昨（11）日重挫652點之後，今（12）日仍受到疫情影響，更重要的是，台股多方信心崩盤，盤中指數在9點46分到11...

台股暴跌破千點 失守萬六關卡、各大類股全面下挫

台股今（12）日大盤又大跌1363點且跌破萬六關卡，加權指數的認售權證交易金額大幅增加。

融資賣壓湧現 台股重挫萬六關卡失守

今日台股再度出現重挫，大盤指數萬六關卡失守。

台股早盤一度跌逾200點 台積電開跌4元

台股今（12）日開盤16,515.88點，下跌67.25點，早盤一度跌逾200點，最低點為16,338.90點；台積電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。