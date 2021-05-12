台股崩跌逾千點 網友問：專心上班有幫助嗎？

台股連續重挫修正，今（12）日開低走低，盤中一度崩跌逾1,400點，創下史上盤中最大跌點紀錄，看的投資人膽戰心驚，網友在PTT看板發文請益，「行情至此對專心上班有幫助嗎?」，詢問「行情變這樣應該更能專心上班吧?」，網友則是回應「崩到失智」、「無限金錢融資，幾天趨近於0」、「搞不好老闆比員工沒心」，也有網友說，「存股族早就老神在在安穩上班」。

台股在國內疫情升溫下今日開低震盪走低，早盤以16,515.88點開低，電子股、傳產股齊弱，盤中一度下探至15,165.27點，大跌1,417.86點，創下史上盤中最大跌點，跌破半年線，盤面上一片慘綠，盤面上以防疫股表現最強勢。

網友今日在Stock看板以「行情至此對專心上班有幫助嗎?」發文表示，「行情大好時，有人想歐印甚至當全職投資人，現在好像比較少這種說法了，甚至公園啊紙箱徵求比較熱門，行情變這樣應該更能專心上班吧?」。

有網友說，「有喔，我就是」、「等一下要去求老闆給我加班」、「存股族早就老神在在安穩上班」；但也有網友說，「搞不好老闆比員工沒心」、、「老闆賠的比你多啦，怕啥」、「老闆剛剛開會表示再跌下去就要共體時艱了」、「漲我比較能專心，跌就有很多事可以做，因為這時候人反而是不理智的」。

有網友則以今日盤面亮點股來回應，「歐印美德醫，買樓101」、「歐印高端，財富自由的開端」、「美德醫帶大家去101喝咖啡看飛機」、「有阿，等崩到崩不下去可以加碼」、「今天大家撿鑽石還是撿到大便」、「不理智就會有很甜的東西出現」。

還有網友回應表示，「公司廁所等好久」、「廁所、吸煙室都好滿」、「沒有大家都在排廁所」、「斜眼看盤眼睛快脫窗」。