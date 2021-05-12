台股斷頭賣壓一度挫逾1400點 76分鐘狂殺930點

台股在昨（11）日重挫652點之後，今（12）日仍受到疫情影響，更重要的是，台股多方信心崩盤，盤中指數在

9點46分到11點02分，在76分內，台股指數急殺930點，指數短暫休息之後，一度重挫超過1400點，分析師認為，短線盤勢仍未回穩，投資人不宜隨意進場搶短。

台股指數早盤下跌之後，一度由櫃買指數領先翻紅，帶動部分電子股出現回穩跡象，但分析師指出，經過昨日的大盤帶量下殺之後，短線多方信心已失，指數不易穩，再加上疫情也讓市場充滿不確定因素，更讓近期支撐盤面的航運及鋼鐵股也出現重挫，在電子股仍疲軟、傳產股出現補跌之下，台股指數今早出現罕見的急殺走勢。

今早9點46分時，台股指數仍在16552點，在隨著電子股及傳產股全面走弱、下殺之後，原本就已頓失信心的多方籌碼全面殺出，指數一路下殺到11點02分，指數見到15622點，短短的76分鐘之內，台股狂殺下跌930點之多，指數在重跌800點到900點之間，甚至僅經過短短的不到2分鐘。

台股指數狂殺一波之後，經過短暫休息，隨即再出現一波下殺，盤中台股指數一度大跌逾1400點之多。

市場分析師指出，目前盤勢包括籌碼面及技術面都已走弱，指數能見到短線底部，目前仍尚未明確，不過，台股指數目前半年線在15564點位置，台股能否在半年線位置回穩，仍待進一步觀察。