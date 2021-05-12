台股下挫逾400點 鋼鐵及航海王人氣潰散

台股今（12）日開低，多頭盤中力圖反攻，但受美股道瓊指數下挫及國內疫情仍嚴峻，大盤指數在10點30分跌到16,180點附近，下跌約400點，跌幅約2.4%。

傳產股的貨櫃三雄及中鋼（2002）為主的鋼鐵類股盤中網跌停板價靠攏，人氣股的潰散讓大盤指數殺盤力道更加沈重。權值股的台積電（2330）力守560元關卡，聯發科（2454）撐住880元關卡，面板雙虎的跌幅也在5%上下。

分析師表示，大盤融資賣壓持續出籠，部分融資更遭斷頭，法人操作也因部分個股跌勢加重而遭停權，影響多頭氣勢；雖然今年產業景氣仍未看淡，部分個股的獲利成長幅度不小，但目前遭遇人氣渙散、持股信心不足，因此可先觀察量價背離狀況。