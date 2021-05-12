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手機需求傳利空 大摩降評國巨至「中立」

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
MLCC示意圖。報系資料照
MLCC示意圖。報系資料照

全球疫情再度升溫，手機需求頻傳利空，摩根士丹利出具被動元件產業報告指出，考量終端需求調整為事實，被動元件接下來幾個月的漲勢可能不如預期，相關如國巨（2327）、SEMCO及風華高科的股價恐無法達到該券商原先的樂觀預測，將三檔指標股評級全降為「中立」；對國巨目標價自780元降到530元。

摩根士丹利表示，原本該團隊樂觀預測，下半年經濟加快復甦，加上電子零組件漲勢擴及低端產品，被動元件市況好到年底，但近期有關手機、電視等重要電子產品的需求利空頻傳，供應鏈表現也呼應消息，令人擔憂主要被動元件的報價漲勢難以為繼，不得不調整指標股的營運預測。

摩根士丹利指出，市場逐步反應需求利空，時值股市震盪，短期內被動元件股更難逆風而行，特別是中國5G手機需求有持續減弱的可能。建議後續關注四指標，包括被動元件的交期出現縮短、通路庫存高於常態水平、現貨行情更加穩固、以及印度病例驟增恐進一步衝擊需求。

不過該券商也提到，為何不把個股評級下修到「減碼」？主因長線網通、電動車等新應用發展仍推升MLCC的市場規模，調降動作是因應短期動能不佳。

摩根士丹利此次下調國巨2021-2023年每股純益（EPS）預測2-5%不等，是三檔指標股中調降最少；年度EPS調整到42.02元、47.08元、54.91元，相對2020年的27.58元仍大幅成長。樂觀情境目標價則自千元調整為825元。

被動元件 摩根 國巨

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