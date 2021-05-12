MSCI指數微幅調降台股權重 法人：短期操作須謹慎應對

台股在這次MSCI調整權重中，在MSCI全球新興市場指數權重由14.21%下調至13.95%，調降幅度為0.26百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.02%下調至15.72%，調降幅度為0.30百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由下調至1.81%調降幅度為0.01%。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股近九次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在5月27日收盤生效。

MSCI台灣指數成分股方面，這次成分股新增1檔，刪除2檔，指數成分股將減少至86檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股陽明（2609），其變動權重為0.26%，權重調降最多的成分股為群光（2385），變動權重為-0.16%。

這次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加了0.71%；而調降的部分，這次權重調降最多之國家為台灣，權重被下調0.26%。但台灣在這次調整後，擠下韓國，重回第二大權重國家，僅次於中國。

元大台灣50正2 ETF（00631L）研究團隊表示，台灣3月景氣對策信號燈號續呈紅燈，且景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟持續走強。隨著全球新冠肺炎疫情受到控制、疫苗接種普及率漸漸提高下，全球經濟朝復甦邁進，台灣近期的貿易、生產、銷售及金融面指標也持續有較佳的表現。然近日海內外疫情出現變數，若台灣能穩住本波疫情，預期在景氣領先指標出現反轉前，台灣整體經濟表現仍會續呈強勁。

全球各項經濟數據雖然持續好轉，上周不如市場預期的非農就業報告數據卻顯示出美國就業市場尚未完全復甦，預期聯準會在短期內仍會維持較寬鬆的貨幣政策直到經濟顯著改善，以維持經濟復甦的力道。近期各國股市受到擔憂提前縮表及升息等消息面因素影響，股市震盪幅度較大，投資人在短期操作仍須謹慎應對。