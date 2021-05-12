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MSCI微調中國A股成分 科創板股票首次入列

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
MSCI。路透
MSCI。路透

MSCI於今（12）日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據MSCI的說明，這次A股的成分股新增寶豐能源等39檔，刪除海瀾之家等19檔，MSCI中國A股指數成分股總數增加至490檔。法人說，這次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增刪除個股影響較大。

MSCI自2019年2月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，將中國A股的納入因子從2月的5％逐步增加至11月的20％，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股權重也隨著不斷提高。而在2021年初，MSCI也進一步公告在科創板掛牌的股票如具備滬港通資格，將於2021年5月起符合成分股的選取標準，這次符合資格的新增股票中即包含五檔科創板的股票，分別為康希諾-U、中國通號、瀾起科技、杭可科技及睿創微納。

從北上資金流向可以發現，雖然2020年以來MSCI並未進一步調升A股納入因子，然而在境內疫情控制得當，且進出口貿易優於預期的表現下，海外資金依然持續增配A股，4月單月淨流入達526億人民幣。今年以來透過陸股通的北上資金累積已超過1,500億人民幣，占去年全年淨流入的四分之三，顯見A股市場已逐漸成為國際資金資產配置不可或缺的一環。在海內外資金的持續加持下，專注A股投資的MSCI中國A股指數，後勢可期。

長期而言，中國政府持續推動國產科技產業，預期科技類股仍是中長線佈局重點，MSCI A股ETF在金融股佔比僅兩成，而在相關科技主題產業的權重則高達六成以上，後續動能也較強，建議逢低可分批佈局元大MSCI A股（00739）來參與中國下一階段的發展。

A股 MSCI

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