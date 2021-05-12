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MSCI半年度調整 三大指數全面調降台股

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
MSCI。路透
MSCI。路透

MSCI（明晟）公布半年度權重調整，台股不意外再度被調降，此次在MSCI全球新興市場指數的權重自14.21%，下調為13.95%，MSCI亞洲（除日本）指數從16.02%，調降為15.72%，MSCI全球市場指數自1.82%，下調為1.81%。MSCI新興市場指數來看，台股連九季被調降。

台股本次全面被三大指數減碼，但對比前一次、今年3月調整後，台股於MSCI新興市場指數、亞洲（除日本）指數的權重為11.66%、13.68%，兩指數此次調整後仍給台股高達14.21%、15.72%的權重，僅全球市場指數略降到1.81%，國際資金長線依舊增持台股。

MSCI公布，台股於MSCI全球新興市場指數的權重自14.21%下調0.26個百分點，至13.95%，MSCI亞洲（除日本）指數由16.02%下調0.3個百分點，至15.72%，MSCI全球市場指數則從1.82%小降0.01個百分點，至1.81%。相關調整於5月27日盤後生效。

MSCI台灣指數方面，新增陽明（2609）1檔，剔除興富發（2542）、群光（2385）2檔，指數成分股減少至86檔，並有13檔成分股調整在外流通股數。權重調升最多就是新納入的陽明，權重從0%增至0.26%，調降最多則是群光，從0.16%降至0%。

另以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多為中國，權重增加0.71個百分點；調降部分以本次漲高的台股最多，權重下調0.26個百分點。但台灣調整後，擠下韓國，重回第二大權重國家，第一大為中國。

MSCI 新興市場指數 台股

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