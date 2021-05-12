台股早盤一度跌逾200點 台積電開跌4元

台股今（12）日開盤16,515.88點，下跌67.25點，早盤一度跌逾200點，最低點為16,338.90點；台積電（2330）開盤567元，下跌4元。

今日開盤表現強勢類股為鋼鐵、造紙及紡織，開盤強勢股有：中鋼（2002）、中鴻（2014）、集盛（1455）、南紡（1440）及第一銅（2009）等股。

第一金投顧表示，技術面來看，昨日爆量長黑跌破前低，由於近期以多次天量黑 K 棒使得上面套牢壓力較重，短線趨勢再度轉空。由於第1季季報已陸續開出，可持續檢視財務數字及後續展望，選股建議由業績成長強勁、具殖利率題材或報價上揚且進入旺季的個股較為防守，須控制好持股水位與風險，可靜待量縮拉回整理後再行進場布局。

昨（11）日通膨疑慮再起，VIX恐慌指數一度跳升至23.73，為2個月來未見的高點，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於+0.30%至-1.36%，道瓊指數大跌473點、跌幅1.36%，表現最為弱勢，台積電ADR上漲0.48%，聯電（2303）ADR下跌2.92%。