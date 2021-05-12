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MSCI標準指數新增陽明剔2檔 小型股指數增29檔剔3檔

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

MSCI（明晟）公布半年度調整結果，本次全球標準指數新增陽明（2609），剔除群光（2385）、興富發（2542）。全球小型指數則新增第一銅（2009）等29檔，剔除陽明丶萬海（2615）丶尼得科超眾（6230）3檔；調整結果將於5月27日收盤後生效。

此次全球標準指數的調整結果和市場預期相當，多家法人預測的陽明順利納入，並剔除群光、興富發。全球小型指數仍有較大變化，新增29檔並剔除3檔。

新增包括第一銅丶亞聚（1308）丶台達化（1309）丶春源（2010）丶長聖（6712）丶台康生技（6589）丶大銀微系統（4576）丶興富發丶先進光（3362）、安普新（6743）、晶心科（6533）、長華（8070）、群光丶金居（8358）、順達（3211）、精英（2331）、漢磊（3707）丶天鈺（4961）、敦泰（3545）、精成科（6191）、聯陽（3014）、嘉里大榮（2608）、金麗科（3228）、松翰（5471）、凌陽（2401）、光罩（2338）、同致（3552）、合勤控（3704）及威鋒電子（6756）。剔除納入全球標準指數的陽明丶尼得科超眾和萬海。

陽明 群光

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