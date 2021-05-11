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台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

台股重挫 外資反手連三交易日買進這產業龍頭

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台股今日重挫652點，外資賣超423億元，中鋼、聯電、長榮，甚至連台積電都成外資提款機，但外資法人卻連三個交易日反手買進電信龍頭中華電信（2412），讓中華電信股價成為今天萬綠叢中的一小點紅。

去年以來台股大漲，不少個股的股價都翻倍，但電信三雄受到5G初期資本支出高昂，成本負擔大，恐影響獲利等因素，股價幾乎是不動如山。

但中華電信去年逆勢繳出獲利成長成績單，加上上周法說會後，看好5G後續可望推升行動營收開始轉為正向成長，也吸引外資調高目標價，從原本107元調升到111元。

外資法人近三交易日更連續買進中華電信，7日買進1,876張，10日買進1,737張，11日台股大跌，外資賣超423億元，被市場形容為是外資大逃殺的情況下，反手買進中華電信5,814張，累計近三個交易日買超9,427張，也帶動中華電信今日上漲0.5元，收114.5元。

中華電信 外資 台股

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