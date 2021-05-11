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航海王不怕震！外資挺長榮、陽明 目標價雙破百

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
長榮貨櫃船示意圖。 報系資料照
長榮貨櫃船示意圖。 報系資料照

費半指數重挫，加上本土疫情升溫，台股11日盤中一度暴跌700點，航運股多方力撐，表現普遍抗跌；外資圈繼摩根大通、滙豐證券力挺，雙雙把龍頭長榮（2603）目標價喊逾百元，花旗環球也加入唱多陣列，進一步將長榮目標價升至120元新高，同步升評喊買陽明（2609），目標價116元，建議逢回布局。

目前市場看多航運股的指標，以國內投顧把長榮、陽明喊上167元、137元最具代表性，花旗對長榮的120元目標價居外資圈第一，喊買陽明則是外資券商首家。內外資法人對雙雄叩關百元具備共識。

台股11日空方警鈴大響，受到美股重摔衝擊，大盤開盤就狂瀉300點，後隨疫情消息散布，多方信心潰散引發恐慌性賣壓，航運雙雄長榮、陽明撐在紅盤，終場長榮勁揚2.2%收95.6元，陽明跌2.8%收97.6元。

花旗表示，該團隊在蘇伊士運河塞港事件爆發前，預期運價漲勢將在今年中觸頂，但塞港讓原本就供需失衡的航運業變得混亂，運力短缺程度超出預期。馬士基預測運價恐漲到年底，該團隊跟進將對運價的「牛市」行情結束點改到2022年中。

花旗進一步表示，近期美國消費動能續強，當地零售通路庫存降到三周來新低，因塞港、缺櫃導致貨櫃運輸期拉長，滿足相關需求估計至少要三個月。這個時點又碰上航運業進入第3季旺季，運價指數持續看漲。

花旗研究團隊大幅上調今年底中國出口集裝箱運價指數的預估值，從原先的1,026點上修到1,759點，2022年預測值同步自924點，拉升到1,407點；而到7日止，該指數已飛漲到2,074點。

反映在台灣航運股，外資估算，長榮今年營收受惠將提升到3,419億元，每股純益（EPS）達到17.4元；陽明總營收挑戰2,362億元，EPS預估18元。且2022年雙雄仍有12元、11元的水準，股價問鼎百元。

長榮 陽明 花旗

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