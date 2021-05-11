外資賣超423.87億 狂賣超中鋼逾11.65萬張

台股今（11）日收16,583.13點，三大法人合計賣超544.2億元，其中外資賣超423.87億元，統計外資賣超前十大個股中有4檔傳產股，鋼鐵股及運輸股各有2檔，晶圓雙雄也在內，外資賣超冠軍為中鋼（2002），遭外資狂賣超11萬6,598張。

台股今日開低走低，電子股殺聲震天，台積電（2330）、聯發科（2454）、高價股領跌，指數一度下滑至16,460.87點，大跌774.74點，為史上盤中跌點第二大，終場下跌652.48點，為史上第三大單日跌點，三大法人賣超544.2億元，其中外資賣超423.87億元，投信買超17.59億元，自營商賣超（合計）137.92億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是中鋼、聯電（2303）、長榮（2603）、新光金（2888）、陽明（2609）、台積電、鴻海（2317）、期富邦VIX（00677U）、大成鋼（2027）、國泰台灣5G+等；外資賣超冠軍為中鋼，單日賣超11萬6,598張；其次是賣超聯電60,261張；外資賣超第三大個股則是長榮，單日賣超56,301張。

台積電也是外資賣超標的，今日遭外資賣超22,883張，連二賣，投信買超1,242張，自營商賣超2,323張，合計三大法人賣超23,964張，台積電終場收571元，下跌18元，守住半年線。

外資今日買超前十大個股依序是元大台灣50反1（00632R）、元大滬深300正2（00637L）、中信金（2891）、中石化（1314）、金寶（2312）、台塑（1301）、中華電（2412）、台橡（2103）、偉詮電（2436）、國泰金（2882）等；買超冠亞軍都是ETF，買超第三大為中信金，買超15,174張。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，近期因印度疫情失控，加上本土再度爆發疫情，台股因此震盪，但只要疫情能夠控制，股市下跌反而是中長期買點；台股近期雖然回檔，但量能持續擴大，每日當沖量接近30~40%，扣除當沖的影響，量能仍未失控。

王耀龍認為，外資持續賣超中，但資金仍在類股中輪動，台股並無明顯轉空趨勢，不過須留意漲多族群高檔震盪及獲利了結賣壓，隨著第一季季報的公佈，獲利持續提升的產業及高現金股利的個股將有機會表現，看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。