台股爆天量寫下歷史第三大跌點 短線原物料優於電子

美國科技指數維持相對弱勢，尤其在半導體族群出現重挫之下，導致台股今（11）日回檔壓力大增，指數跳空開低，再次跌破月線支撐，加上台灣疫情出現失控的危機，引發市場恐慌性賣壓，指數開低走低，大盤成交量爆出天量，終場指數大跌652點、寫下歷史第三大跌點，收在16,583點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，上市櫃公司公告4月營收總計3.28兆元，年增21.9%，寫下歷年同期最佳表現，並且營收創歷史新高家數126家，為2015年以來同期最多，加上今年以來上市櫃公司合計營收年增率皆能維持在二成以上，顯示歐美疫苗持續施打後，經濟活動逐步復甦，對於企業獲利的回升仍有一定的助益。

尤其今年以來營收成長力道轉向原物料族群，成為營收快速增長的重點族群，但近期股價快速上揚之下，已陸續反應基本面的利多，雖目前資金仍偏好非電群的格局不變，因此短線在原物料族群仍可偏多操作，但長線投資人仍應避開追高的套牢風險。

此外，華爾街通膨疑慮再起，引發科技股沉重賣壓，因此今日台股出現跳空開低，指數跌破月線後持續往季線靠攏，電子族群全面性重挫，加上疫情出現社區感染的訊息，導致市場恐慌氣氛再起，雖非電族群維持相對強勢，但仍無法支撐加權指數回檔壓力，指數出現帶量長黑K棒走勢。

但回歸美股格局，雖科技股表現弱勢與綜合指數脫鉤，但根據過去經驗觀察，脫鉤表現都僅為短線，長線若經濟出現疑慮，綜合指數仍將轉弱跟隨下跌，但若經濟延續復甦格局不變，跌深的科技類股將出現強勁反彈，目前全球系統性風險仍低，全面轉空的機率不高。

加上台灣企業仍以出口為主，因此台灣疫情發展對於企業獲利影響相對有限，預期恐慌賣壓在短線宣洩後將隨即止穩，但在美國科技股轉強之前，預期電子族群將延續弱勢，因此指數即使跌深反彈、空間仍相對有限，因此建議短線在電子族群仍維持觀望態勢。