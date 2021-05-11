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證交所：集中市場前4月當沖比約33.85% 屬合理範圍

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所今（11）日澄清，現股當沖有助投資人靈活運用交易策略，屬於中性的交易制度，統計今年前四月集中市場當沖比例約33.85%，與國際市場約四至六成相較，尚屬合理範圍。

近來當沖降稅是否延長掀起論戰，有鑑於近期報章媒體對當沖比例計算有所疑義，證交所特就當沖比例計算方式及相關數據發布新聞稿進行說明。

針對當沖比例計算方式，證交所表示，市場成交值為買進或賣出金額，並非買進賣出金額加總，因此在計算當沖比例時，應以當沖買進或賣出成交金額計算，而非當沖買進金額加計當沖賣出金額。

證交所統計，今年前四月集中市場當沖買進及賣出加總金額約18.62兆元，以同期間當沖買進及賣出金額平均數除以交易天數，當沖日均值約1,258億元（18.62兆元先除以2，再除以交易天數74日），占日均成交值3,718億元比例約33.85%，相較於國際市場當沖比例約四至六成尚屬合理。

證交所強調，當沖提供投資人在市場行情走勢不確定、誤判情勢或投資人買進的股票於盤中價格走揚時，適時反向沖銷的機會，以降低投資人風險或提前實現獲利。

因此現股當沖有助投資人靈活運用交易策略，且國外各主要市場均提供當沖交易，以滿足投資人需求，對投資市場而言，當沖交易屬於中性的交易制度。

證交所 當沖

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