上市櫃爆8,000億天量 幾個數字看懂台股發生什麼事？

台股受美國科技股大跌，及國內疫情升溫的影響，今（11）日爆量收在16,583.13點，下跌652.48點，寫下上市櫃成交總金額創歷史新高、自營商賣超金額史上最大、電子股占比37.7%，創十年來新低等多項紀錄，另外，單日市值減損及盤中跌點，同為史上次高，單日跌點則創史上第三高。

台股今日失守萬七，盤中一度下探至16,460.87點，大跌774,74點，為史上盤中跌點第二大，僅次於2020年3月13日盤中一度重挫786.13點；集中市場今日大跌652.48點，創下史上第三大，僅次於去年1月30日收跌696.97點，及2018年10月11日下跌660.72點。

以成交量來看，集中市場爆出歷史天量，上市櫃成交總金額8,053億元，創下歷史新高；受大盤重挫的影響，單日市值減損1.99兆元，創史上次高紀錄；三大法人合計賣超544.2億元，其中自營商合計賣超137.9億元，則是創下史上最大。

近期台股出現傳產股大吸金的現象，尤其是強勢的運輸股及鋼鐵股等，今日電子股殺聲震天，占大盤成交比重卻是下滑至不到4成，終場電子股占比為37.7%，為自2011年1月3日的31.73%以來、十年來新低。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股重挫主要因美股科技股下跌，加上國內疫情升溫的影響，終場跌破前波低點，留下影線作收，且由本波高點到今日低點，高低點已回檔超過1,000點，在高檔出現恐慌賣壓的情況下，明日先看季線能否守住，在個股部分，跌破季線的個股相對弱勢，操作上要謹慎。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股下跌，台積電（2330）、聯發科（2454）4月營收不如預期，國內疫情升溫，盤中多殺多之下台股重挫作收，他認為，只要美股不連續重跌，台股回檔修正可以接受，短線先看季線支撐，不過，跌深的電子股可以考慮尋找基本面佳，且回檔已深的個股布局。

群益馬拉松基金經理人王耀龍認為，雖然外資持續賣超中，但資金仍在類股中輪動，台股並無明顯轉空趨勢，不過須留意漲多族群高檔震盪及獲利了結賣壓，資金可能持續流入低基期原物料及景氣循環股，大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現，台股指數仍有高點可期。

他強調，第1季季報陸續公佈，獲利持續提升的產業及高現金股利的個股將有機會表現，目前仍看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。

保德信中小型股基金經理人賴正鴻認為，目前不論從資金面、基本面等檢視台股，仍有利多方走勢，行情不會就此打住，建議投資人趁著這波大幅拉回，挑選評價面回到合理水準且營運展望佳的個股或產業。

至於台股短線判斷指標，賴正鴻建議，傳產族群以人氣指標航運貨櫃族群能否回穩為觀察重點，科技股則可視IC設計龍頭的表現，一旦走勢止穩將有助穩定盤面投資信心，待整理過後再重啟漲勢。