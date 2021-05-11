快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

證交所：今年續辦ETF及ETN競賽 總獎金465萬元

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所宣布，為鼓勵ETFETN發行人，以及證券經紀商持續推廣相關商品，提升投資人投資意願，並鼓勵證券自營商擔任流動量提供者，促進商品流動性，今年再度舉辦ETF及ETN競賽，總獎金465萬元。

本次競賽活動援例由證交所、券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦，競賽期間為元月4日至12月30日，競賽內容除交易競賽及造市競賽外，為鼓勵ETF及ETN發行人持續發行優質商品，提供投資人多元投資選擇，本次新增ETF發行貢獻獎及ETN發行貢獻獎。

此外，為獎勵證券商總公司對市場的整體貢獻，本次亦新增臺股ETF總貢獻獎及ETN總貢獻獎。

先前本交易競賽獎項包括臺股ETF交易貢獻獎、臺股ETF交易進步獎、ETN交易貢獻獎及ETN交易進步獎等4個獎項；造市競賽有臺股ETF造市獎1個獎項，總共有九個獎項。

證交所表示，參賽者在競賽期間可至證交所網站「證券商申報單一窗口」(https://brk.twse.com.tw)，透過憑證及帳號密碼登入，查詢截至前一營業日競賽成績；另每季第一營業日將於證交所臉書粉絲專頁公布各獎項成績排名暫列名單。

證交所呼籲各參賽者把握良機，積極發行及宣導，除有機會獲得豐厚獎金外，亦能共同攜手推廣指數化投資，活絡交易並帶動整體市場發展動能。

ETF ETN

延伸閱讀

台股爆天量重挫652.48點 三大法人賣超544.2億

陽明討論熱度擊敗長榮！台股討論度TOP10股票排名

台股熱潮 4月當沖占比、週轉率雙創高

新聞解析／台股電子成交量再跌破四成 傳產時代來臨？

相關新聞

上市櫃爆8,000億天量 幾個數字看懂台股發生什麼事？

台股受美國科技股大跌，及國內疫情升溫的影響，今（11）日爆量收在16,583.13點，下跌652.48點，寫下上市櫃成交...

史上第三大跌點！台股重摔652點收16,583點

台股今（11）日開低走低，跌點一路擴大，加上有融資追繳賣壓影響下，指數一度摜破季線，午盤過後逢低買盤進場承接，帶動跌幅收...

黃天牧：台股新型態 指標都正常

台股是否過熱？昨（10）日成為立法院財政委員會質詢重點，金管會主委黃天牧首度表示，股市已到「新型態」，外在環境已跟過去不...

陽明討論熱度擊敗長榮！台股討論度TOP10股票排名

上週五美股四大指數收紅，台股今日（10日）開盤受到台積電、聯電、鴻海等電子股走跌拖累，加權指數一度跌近百點，不過在社群上受到高度關注的航運股、鋼鐵股逆勢走揚，支撐大盤跌幅收斂至40點。

股市震盪怎麼辦？跟著聰明錢走就對了！

儘管科技股面臨漲多回檔壓力，但全球聰明資金湧向新創產業熱潮不減反增，第1季創投資金投入金額即成長近一倍，又以健康醫療、金...

新聞解析／台股電子成交量再跌破四成 傳產時代來臨？

台股受美股重挫衝擊，今（11）日再失守萬七大關，一度重挫逾600點，主要由台積電（2330）、聯發科（2454）領跌，電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。