證交所：今年續辦ETF及ETN競賽 總獎金465萬元

臺灣證券交易所宣布，為鼓勵ETF、ETN發行人，以及證券經紀商持續推廣相關商品，提升投資人投資意願，並鼓勵證券自營商擔任流動量提供者，促進商品流動性，今年再度舉辦ETF及ETN競賽，總獎金465萬元。

本次競賽活動援例由證交所、券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦，競賽期間為元月4日至12月30日，競賽內容除交易競賽及造市競賽外，為鼓勵ETF及ETN發行人持續發行優質商品，提供投資人多元投資選擇，本次新增ETF發行貢獻獎及ETN發行貢獻獎。

此外，為獎勵證券商總公司對市場的整體貢獻，本次亦新增臺股ETF總貢獻獎及ETN總貢獻獎。

先前本交易競賽獎項包括臺股ETF交易貢獻獎、臺股ETF交易進步獎、ETN交易貢獻獎及ETN交易進步獎等4個獎項；造市競賽有臺股ETF造市獎1個獎項，總共有九個獎項。

證交所表示，參賽者在競賽期間可至證交所網站「證券商申報單一窗口」(https://brk.twse.com.tw)，透過憑證及帳號密碼登入，查詢截至前一營業日競賽成績；另每季第一營業日將於證交所臉書粉絲專頁公布各獎項成績排名暫列名單。

證交所呼籲各參賽者把握良機，積極發行及宣導，除有機會獲得豐厚獎金外，亦能共同攜手推廣指數化投資，活絡交易並帶動整體市場發展動能。