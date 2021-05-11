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台股爆天量重挫652.48點 三大法人賣超544.2億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（11）日開低走低，電子股殺聲震天，台積電（2330）、聯發科（2454）、高價股領跌，指數一度下滑至16,460.87點，大跌774.74點，終場以16,583.13點作收，下跌652.48點，為史上第三大單日跌點，成交量7,148.35億元，創歷史天量；三大法人賣超544.2億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超423.87億元，投信買超17.59億元，自營商賣超（合計）137.92億元，其中自營商（自行買賣）賣超59.94億元，自營商（避險）賣超77.97億元。

台股今日以17,137.19點開低，受美股科技股周一大跌衝擊，電子股跌勢沈重，加上盤中傳出疫情升溫的消息，進一步引爆賣壓，一度大跌774.74點，為中上盤中跌點第二大，終場以16,583.13點作收，跌幅3.79%，守住季線。

自營商 台股 三大法人

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