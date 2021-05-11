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史上第三大跌點！台股重摔652點收16,583點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（11）日開低走低，跌點一路擴大，終場下跌652點，單日跌點寫下史上第三大，終場收在16,583點。記者曾吉松／攝影
台股今（11）日開低走低，跌點一路擴大，終場下跌652點，單日跌點寫下史上第三大，終場收在16,583點。記者曾吉松／攝影

台股今（11）日開低走低，跌點一路擴大，加上有融資追繳賣壓影響下，指數一度摜破季線，午盤過後逢低買盤進場承接，帶動跌幅收斂，終場下跌652點，單日跌點寫下史上第三大，終場收在16,583點，成功守住季線；成交量達7,148億元，再度刷新歷史新天量。

雖然國際股市一片綠油油，但台股受到本土疫情干擾，導致今日在亞股之中跌勢最重，一度殺至16,460點；類股指數僅玻璃陶瓷指數呈現上漲，電子持續不受到資金青睞，殺聲隆隆，高價股調節壓力大，盤面僅剩五千金。

中小型股也跌勢兇猛，今日跌破季線支撐，下跌8.89點，收在193.04點，朝半年線進行靠攏。

展望後市，法人認為，今日台股未能留下長下影線，一路跌破「萬七」、月線等關卡，市場信心明顯不足，預期明、後日仍有多殺多可能出現，持續測試季線支撐。

台股

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